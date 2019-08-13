Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar orta saha transferinde Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, 6 numara transferi için de yoğun mesai harcıyor.

Portekizli Gazeteci Claudio Garcia'nın iddiasına göre Galatasaray, Inter'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Garcia, "Inter'den Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye transfer olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Joao Mario, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.