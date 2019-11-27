Joao Felix 'Golden Boy' ödülüne layık görüldü

Transfer döneminde 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix 2019'un en iyi 21 yaş altı oyuncusu oldu ve Golden Boy ödülünü aldı.

322 puan ile kupayı alan Felix'i 175 puanlı Jadon Sancho ve 75 puanlı Kai Haverts takip etti.

Oy veren 40 kişinin 25'i Joao Felix'i 1. sıraya yazdı.

20 yaşındaki Portekizli yıldız gönderdiği video mesajda "Oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve mutluyum. Bu ödülü Atletico Madrid oyuncusu olarak kazanan 2. oyuncu olmayı başardım bu inanılmaz bir şey. Ayrıca Benfica'ya ve orada teknik direktörüm olan Bruno Lage'de teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ödülü daha önce kazanan yıldızlar arasında Messi, Aguero, Rooney, Mbappe ve Pogba var.

Golden Boy Ödülleri 2019

Joao Felix (332 points)

Sancho (175)

Havertz (75)

Haaland (74)

De Ligt (71)

Fati (49)

Foden (46)

Donnarumma (37)

Zaniolo (36)

Malen (35)

Mount (29)

Rodrygo (20)

Vinicius Junior (13)

Kean (13)

Lunin (11)

Jovelic (9)

Guendouzi (9)

Davies (1)

(Sporx)