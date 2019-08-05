Jimmy Durmaz hazırlık maçlarındaki performansıyla Fatih Terim'in yeni prensi oldu

Transfer sürecinde özellikle Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri bırakan Jimmy Durmaz, idmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla tam not aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Gençlerbirliği, Olympiakos, Toulouse derken son olarak Galatasaray’a transfer olan ve sarı kırmızılı formayı giyerken akıllarda soru işareti bırakan Jimmy Durmaz’ın performansı tüm camiaya parmak ısırttı.

TAKIMIN EN İYİSİ JİMMY DURMAZ'DI

İlk geldiğinde Galatasaray’da oynama kapasitesi sorgulanan tecrübeli futbolcunun hazırlık maçlarında sahaya yansıttığı futbol taraftarları mest ederken, Jimmy’nin böyle devam etmesi halinde Faslı oyuncu Belhanda’dan formayı alacağı ve Fatih Terim’in yeni gözdesi olacağı belirtildi. Lepizig, Ausburg, Bordeaux ve Panathinaikos karşılaşmalarında toplamda 261 dakika forma giyen İsveçli yıldızın bedavaya Cimbom’a gelmesi haricinde yapılan transferlerin içerisinde en fazla göze batan futbolcu olması teknik heyeti bir hayli memnun ederken, Jimmy’nin hem kanatlarda hem de orta sahada oynama yeteneği ‘Fatih Terim yeni Engin Baytar’ını buldu’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Son oynanan Panathinaikos maçında yerini Yunus Akgün’e bırakan 30 yaşındaki Jimmy Durmaz’ın duran topların başına geçmesi dikkat çekerken, Fatih Terim’in yeni bir 6 numara alması halinde orta saha hattını Seri – ‘6’ numara – Jimmy Durmaz üçlüsüyle oluşturmayı planladığı ifade edildi.