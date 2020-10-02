Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'te

Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ı bir sezonluğuna Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, şirketimize net 2 milyon 647 bin 60 lira+KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.
Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.
Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği'nin takım kaptanları Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan ile Diego Angelo kulüp dergisinin ekim ayı sayısına konuk oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.
Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki Fransız sağ beki Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı.