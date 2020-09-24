Jimmy Durmaz Denizlispor'a

Robert Prosinecki’nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz’ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İTALYA basınına göre; G.Saray, Boca Juniors'un ön liberosu Campuzano'yu istedi.
Pazar günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisine Ali Palabıyık atandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor bugün sahaya çıkacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda 3'te 3 bekliyoruz.
Carabao Cup 3. Tur maçında Chelsea, Barnsley'i 6-0 mağlup etti.