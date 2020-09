Jimmy Butler'ın LeBron James çekincesi

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler ve koç Erik Spoelstra, geçtiğimiz gece 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finallerine çıkmaya hak kazandıkları Boston Celtics karşılaşmasında playoff kariyerinin en iyi maçını çıkaran Bam Adebayo hakkında konuştular.

Heat, Doğu Konferansı finallerinin 6. maçında Celtics'i 125-113 mağlup etti ve All-Star oyuncu, 39 dakikada 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle oynayarak, harika bir playoff performansı sergiledi.



Adebayo'nun gecesini daha da özel kılan şey, Cuma günkü 5. maçta savunma tarafında sıkıntı çekmiş olduktan sonra, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek, geçtiğimiz gece bu performansı göstermesiydi. Takım arkadaşları ve koçları, kendisinin geri döneceğinden asla şüphe etmemişlerdi ve yıldız oyuncunun ortaya koyduğu şey de bu olmuştu.



Bam, maçtan sonra şu açıklamalarda bulundu:



"Takım arkadaşlarımı 5. maçta yarı yolda bırakmıştım. Kendimi gerçekten olmak istediğim kişiye dönüştürmek durumundaydım ve bu gece de bunu gösterdim. Beni daha önce dördüncü çeyrekte skorer olarak görmediklerini söylemişlerdi. Alın işte. Bu, yaptığım şeylerden sadece biri. Koçlar daha iyi olmamı ve daha büyük şeyler yapmamı istiyorlar. İlk kez arka arkaya pozisyonlarda bu şekilde oynadım. O anın içinde bulunarak ve bunu benimseyerek, konferans finallerini kazanmak için maçın kontrolünü devralmak benim için harika bir şeydi. Günün sonunda, dört maç daha kazanmamız gerekiyor. İşimiz henüz bitmedi."

"YÜKÜ ÜSTLENMEKTEN HİÇ ÇEKİNMİYOR"



Koç Spoelstra, Adebayo ile ilgili şunları söyledi:

"Bam zaten bu ligin en büyük rekabetçilerinden biri. Bu denli rekabetçi olduğu için, tarihin en büyük kazananlarından biri olacak. Her gün durumu biraz daha değiştiriyor. Onun oyununu analitik bir şekilde değerlendiremezsiniz ve zaten muhtemelen bu yüzden üniversitede göz ardı edilmişti. Her pozisyonda ayrı savaşıyor. Gerçekten bir liderlik rolüne giriyor. Yaşına göre çok olgun. Hücum oyunu her geçen gün gelişiyor. Sorumluluğu istiyor, talep ediyor ve bunu omuzlarına yüklemekten çekinmiyor. Bu gece yaptığı da buydu."

"Oyun tarihindeki tüm büyük oyuncular da daha önce kötü maçlar geçirdiler. Bu onun hatası değildi. Bu, koçluk kadrosu da dahil olmak üzere toplu bir çabaydı, ancak bir adım ilerlemek ve sorumluluğu omuzlarına yüklemek istiyordu ve bu gece de bunu yaptı. Sansasyonel oynadı. Ve rekabetçi bir bakış açısıyla, her alanda iyiydi."



"ŞAMPİYON OLURSAK, BAM SAYESİNDE"



Butler, Adebayo için maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:



"Yapmaya çalıştığımız şey için kilit bir oyuncu olacağını biliyordum. Koç Pat (Riley) ve Koç Spo ile konuştuğunuzda, onun ne yapabileceğini söylerler. Ama onunla gerçekten sahaya çıktığınızda işler çok farklı oluyor, çünkü herkesin yapabileceğini söylediği şeyleri çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor. Onun etrafında bulunmak hoşuma gidiyor. İyi bir adam. Kazanmayı ve takım arkadaşlarını önemsiyor. Bu takımın kalbi ve ruhu. Bunu söyleyip duruyorum, ama şampiyonluk kazanırsak, onun sayesinde olacak."



Adebayo'nun takım arkadaşları için gösterdiği performanstan memnun olduğu kadar, gecenin en mutlu anı, annesini birkaç ay önce ayrı düştükten sonra bu hafta bubble'da tekrar görebileceğini öğrendiği andı. Adebayo, çok yakın bir ilişkisi olan annesiyle, günlük rutininin bir parçası olarak maçlardan önce iletişime geçiyordu.



Şimdi, kendisi, 23 yaşındaki oğlunun kariyerinin en büyük maçlarını izleme şansı bulacak:



"Annemi gördüğüme çok sevindim. Anlamıyorsunuz. Biz, hayatımız boyunca böyle anları bekledik ve başıma gelen tüm bu güzel şeyleri artık görebilecek. Geldiğimiz yerde, çoğu insan başarıya ulaşamıyor. Başarıya ulaşıp, takımı, kendisi ve annesi üzerinde etki yaratan insanlardan biri olmak benim için büyük bir başarı."



"KAZANMAK İÇİN LEBRON'DAN GEÇMENİZ LAZIM"



Butler, NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers ve LeBron James'e karşı oynama durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Kilit olan şey, ve çok uzun zamandır da böyleydi, kazanmak istiyorsanız, LeBron James liderliğindeki bir takımdan geçmeniz gerektiğiydi. Günün sonunda olacak şey buydu ve bizim de odaklanmamız gereken şey bu. Dürüst olmak gerekirse, etrafında çok iyi oyuncular olduğu için, sadece ona odaklanamayız. Ama aynı teste, geçene kadar tekrar tekrar gireceksiniz. Bu test de LeBron James. "



Spoelstra ise şunları söyledi:



"Bu ligin büyük bir kısmı, uyumla ilgili. Neye inandığınız ve kültürünüzün ne olduğu kimsenin umurunda değil. Bu vizyon ne olursa olsun uyumlu bir grup insan bir araya getirebiliyor musunuz? Liderlerinizin bu nitelikleri somutlaştırmasına da ihtiyacınız var. Jimmy Butler bu nitelikleri, tıpkı geçmişimizdeki büyük Heat oyuncularının daha önce yaptığı gibi somutlaştırıyor: Alonzo Mourning, Dwyane Wade, Chris Bosh ve Udonis Haslem gibi. O, profesyonelliğin, işin ve güvenilebilirliğin bu niteliklerini somutlaştırıyor ve liderlik de ediyor. Hiç af dileyici bir yapısı yok. Onu kendisi olduğu için seviyoruz. Kazanmayı çok etkiliyor."