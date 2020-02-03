  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Jilet skandalıyla 20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 09:50
  • |
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:34

Jilet skandalıyla 20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı

Jilet skandalıyla 20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı

Paylaş

Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan'ın vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

AMEDSPOR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz'i mağlup etti. Amedspor 90+2.dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı. Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.

Yeni Şafak'ın haberine Amedsporlu Mansur Çalar, Trabzon ekibinde forma giyen Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Bilindiği üzere Mansur, Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç men cezası almıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl sonra şampiyon oldu

title

Ali'nin bayrak sevdası

title

Çebi: Dönme vakti gelmişti

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...
Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor
Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'
'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.

Ali'nin bayrak sevdası
Ali'nin bayrak sevdası

Ali'nin bayrak sevdası

KAYSERİ’NİN Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.

Çebi: Dönme vakti gelmişti
Çebi: Dönme vakti gelmişti

Çebi: Dönme vakti gelmişti

“Zorlu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Sergen Yalçın’ın kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık.”

Ganalı Kartal
Ganalı Kartal

Ganalı Kartal

Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’la ilk idmanına çıktı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Sergen Yalçın’la bir süre sohbet etti.

'Hayal kırıklığıydı'
'Hayal kırıklığıydı'

'Hayal kırıklığıydı'

OLYMPİAKOS’UN yolunu tutan Emre Mor, bir veda mesajı yayınladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.