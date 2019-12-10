TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon Eskişehirspor’da atılan 21 golün 10 tanesine direkt etki eden ve oynadığı futbolla Galatasaray’ın ilgisini çeken Jesse Sekidika hakkında Coşkun Demirbakan çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu hafta İstanbulspor maçı öncesi hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor’da Nijeryalı yıldızın sadece Galatasaray tarafından istenmediğini söyleyen Demirbakan 3 büyükleri işaret ederken, tecrübeli çalıştırıcı Sekidika konusunda Ocak ayında her ihtimale hazırlıklı olduklarını belirtti.

İşte 65 yaşındaki teknik adamın İstanbulspor maçı öncesi TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin'e aktardığı bilgiler…

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında güzel bir galibiyet aldık, Eskişehirspor’da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta İstanbulspor’la karşılaşacağız iki takım da kapanan, sıkı defans yapan ekip değil elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. İstanbulspor çok gol atan bir takım, biz de aksine çok gol yiyoruz bu problemi çözmeye çalışacağız.

"SEKİDİKA'YA SADECE GALATASARAY TALİP DEĞİL"

Jesse Sekidika'yı sadece Galatasaray değil Beşiktaş ve Fenerbahçe de istiyor. 2 hafta önce Eskişehirspor’la bağlantıya geçtiler, devre arasında gider mi, yönetim gönderir mi ona başkan karar verecek biz her türlü olasılığa hazırlıklıyız. Beni mutlu eden olay Sekidika’nın transfer teklifleri almasına rağmen konsantrasyon kaybı yaşamaması, Sekidika gollerine devam ediyor büyük bir potansiyel. Son 5 haftada 5 gol attı asistleri var, tam bir takım oyuncusu gittiği yerde başarılı olacağına inanıyorum.