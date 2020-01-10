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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 18:54
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 18:54

Jesse Sekidika: Benim tek istediğim yer Galatasaray'dı

Jesse Sekidika: Benim tek istediğim yer Galatasaray'dı

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Jesse Sekidika, "Birçok teklif aldım ama tamamen benim konstrasyonum Galatasaray üzerineydi. Benim tek isteğim yer burasıydı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrası yeni transfer Jesse Sekidika, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tek istediği yerin Galatasaray olduğunu ifade eden Jesse Sekidika, "Birçok teklif aldım ama tamamen benim konstrasyonum Galatasaray üzerineydi. Benim tek isteğim yer burasıydı. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum. İlk teklifi aldığımdan beri bugünü bekliyordum. Umarım daha fazla forma şansı alarak daha iyisini yapabilirim" diye konuştu.

"GALATASARAY'A YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Galatasaray'ın hedeflerine ulaşması için yardımcı olmaya çalışacağını belirten Sekidika, "Bir forma rekabeti olacak ama son karar hocamızın. Ben en iyi şekilde çalışıp maçlarda takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük hedefleri var, ben de bu hedeflere yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM GALATASARAY'A GELMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEPLERDEN BİRİ"

Teknik direktör Fatih Terim hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Jesse, "Fatih Terim, benim buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri. Kariyeri boyunca çalıştırdığı genç oyuuncuları çok iyi yerlere getirdi. Ben de genç bir oyuncuyum. Umarım ben de hocam ile birlikte iyi yerlere geleceğim" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ İLK GÜNDEN BERİ BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI"

Gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlarına teşekkür eden Sekidika, "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gelmeden önce de desteklerini gösterdiler, geleli 2 gün oldu ona rağmen çok büyük destekte bulundular bana. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri beni çok güzel karşıladılar. Benim de en kısa zamanda kendilerine bunu ödemem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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