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  • Jeremy Bokila ile anlaşan Bursaspor'da transfer yasağı kalktığı gibi imzalar atılacak
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:44
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:44

Jeremy Bokila ile anlaşan Bursaspor'da transfer yasağı kalktığı gibi imzalar atılacak

Jeremy Bokila ile anlaşan Bursaspor'da transfer yasağı kalktığı gibi imzalar atılacak

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Transfer yasağını kaldırmaya hazırlanan Bursaspor, Jeremy Bokila ile anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon 37 puan toplayarak kümeye düşen ve bu sezon TFF 1.Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Bursaspor’un transfer yasağı kalkıyor.

BOKİLA BURSASPOR'DA

Ali Ay’dan sonra ateşten gömlek giyerek başkanlık koltuğuna oturan Mesut Mestan; Aytaç Kara, Okan Kocuk, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp’in gidişine mani olamazken Mestan’ın transfer tahtasını açar açmaz kadroya iyi takviyeler yapacağı belirtildi. Geçen sezon Süper Lig’de büyük bir gol sıkıntısı yaşayan Bursaspor’un TFF 1.Lig’de aynı sorunları yaşamak istemediği ifade edilirken, yeşil beyazlı kulübün Jeremy Bokila ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

BOKİLA'NIN AKHİSARSPOR PERFORMANSI TATMİN EDİCİ

Geride bıraktığımız sezon Akhisarspor’da 23 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Bokila’yı bedavaya kadrosuna katmaya hazırlanan Bursaspor’un 30 yaşındaki forvetin işini bitirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu 12 kez milli takım forması giyip 6 gol kaydederken, Bokila kariyerinde ise 217 maçta 61 gol atmasını bildi.

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