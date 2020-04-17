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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 00:19
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 00:19

Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki

Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki

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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu, “Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını öncesinde de ekonomik olarak daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jeremain Lens'ten tepki geldi.

Hollandalı oyuncu, ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belirtirken, "Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok." dedi.

Hollanda'ya ayrılık için gittiğini yazan bir haber gördüğünü belirten tecrübeli oyuncu, "İnternette birçok şey okuyorum, birçok şey yazılıyor. Hollanda'ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki
Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki

Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu, “Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok” ifadelerini kullandı.

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