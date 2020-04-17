Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki

Koronavirüs salgını öncesinde de ekonomik olarak daralmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacağı konuşulan Jeremain Lens'ten tepki geldi.
Hollandalı oyuncu, ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini belirtirken, "Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok." dedi.
Hollanda'ya ayrılık için gittiğini yazan bir haber gördüğünü belirten tecrübeli oyuncu, "İnternette birçok şey okuyorum, birçok şey yazılıyor. Hollanda'ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı.
(Sporx)
Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Medipol Başakşehir sonrası Beşiktaş macerası kısa süren teknik direktör Abdullah Avcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu" dedi.
İtalyan basını, Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'a Fransız devi PSG'nin talip olduğunu iddia etti.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine ‘tamam' diyen Arjantinli yıldız, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.
Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs günlerinden bahseden tecrübeli futbolcu, Galatasaray'la ilgili sorulan soruya da cevap verdi.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu, “Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok” ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın eski başkan yardımcısı Emili Rousaud, Katalan ekibinin Lionel Messi ile yeni kontrat için anlaşacağını ve Neymar'ın da bu yaz tekrar Barcelona'ya döneceğini iddia etti.