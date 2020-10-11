Jeremain Lens'in sözleşme fesih şartı belli oldu

Sabah

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens, sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro talep etti. Yönetim kabul etmezse, Lens iki yılda 7 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculara ödenecek paralar yönetimin başını ağrıtıyor. Teknik heyetin kararıyla kadro dışı kalan isimlerden biri olan Lens'in bununla ilgili olarak yönetime bir teklif sunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılarla iki senelik daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu senelik yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor. Jeremain Lens, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro isterken; geçen sezon dahil kendisine ödenmesi gereken 7 milyon Euro'nun böylece 4 milyon Euro'sunun kulübün kasasında kalabileceğini söyledi. Siyah-beyazlı yönetim Lens ile devam ederse geçen sezondan kalma 1.3 milyon Euro daha ödemek zorunda kalacak. Hali hazırda Lens'in elinde geçen sezon tamamlanmayan ödemeleri için FIFA'ya gidip serbest kalma hakkı var. Bu da kendisine bu 7 milyon Euro'yu alma hakkını verecek.

Beşiktaş forması ile 102 resmi maça çıkan Hollandalı yıldız, 12 gol atarken, 20 de asist yaptı. Lens, kariyerinin en başarılı performansını 138 maçta görev yaptığı PSV'de 43 gol ve 48 asist yaparak elde etti...