Jeremain Lens Hollanda'da

Beşiktaş'ın lisansını çıkarmadığı ve kadroda düşünmediği Jeremain Lens, transfer görüşmeleri için ülkesi Hollanda’ya gitti. Beşiktaş’ın, Lens’in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı belirtildi. Büyük umutlarla imza attırılan tecrübeli futbolcu, bir türlü istenilen seviyeye gelememişti. Kartal, Jeremain Lens’in muhtemel ayrılığı sonrasında maaş bütçesinde de rahatlamayı planlıyor.
102 MAÇTA 12 GOL ATTI
Siyah-Beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı. Ancak hiçbir zaman Fenerbahçe dönemindeki gibi etkili değildi.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.