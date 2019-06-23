Jenkinson'a şartlı evet

AKŞAM

Ancak Siyah-Beyazlı yönetim paranın bir kısmını maç başı karşılığında vermek ve böylece oyuncuyu oynamaya teşvik etmek istiyor. İngiliz basını iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

SON RAKAM 1.7 MİLYON

PORTEKİZ basını, Beşiktaş’ın ABD’li oyuncu Tyler Boyd için V.Guimares’e son fi yat olarak 1.7 milyon euro bonservis teklif ettiğini öne sürdü. Geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynayan Boyd için Portekiz ekibi Guimares 2 milyon euro istiyor. ABD Milli Takımı’nda çok başarılı bir performans gösteren Boyd için pazarlıklar sürüyor.

BURAK’I SATMAYIZ

BURAK Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen, İtalyan ekibi Lecce’den gelen teklifi geri çevirdiklerini bildirdi. İtalyan basınına konuşan Ergezen, “Beşiktaş, Burak’ı Lecce’ye satmayacağını söyledi. Görüşmeler kapandı” ifadesini kullandı. İtalyan basını, Burak’ın anlaştığını ancak Beşiktaş’ın transfere vize vermediğini de vurguladı.

HEORHII BEŞİKTAŞ’A

BEŞİKTAŞ için bir iddia da Ukrayna’dan geldi. Siyah-Beyazlılar’ın Dinamo Kiev’in ikinci takımında oynayan 18 yaşındaki Gürcü oyuncu Heorhii Tsitaishvili’yi transfer etmek için girişimlerde bulundukları belirtildi. Sağ kanatta görev yapan Gürcü oyuncu UEFA gençlik Ligi’nde 6 maçta 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.