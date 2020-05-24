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aksam.com.tr
  • 24 Mayıs 2020 Pazar 20:40
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Jean-Michel Aulas: Ligi iptal etmek aptalcaydı

Jean-Michel Aulas: Ligi iptal etmek aptalcaydı

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Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle ilgili olarak konuştu. Birçok Avrupa ülkesinde liglerin yeniden başladığını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar aptalcaydı" ifadelerini kullandı.

Korona virüs nedeniyle Fransa’da liglerin iptal edildiğinin açıklanmasının üzerinden 1 ay geçmesine karşın, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’ın açıklamalarının arkası kesilmiyor.

28 haftada 40 puan toplayan ve kendisine 7. sırada bularak Avrupa Kupaları’ndan uzak kalan Lyon’da Başkan Aulas, liglerin iptal edilmesinin aptalca olduğunu söyledi.

Avrupa’daki diğer liglerin korona virüs nedeniyle ara verilmesine karşın yeniden başlayacağını belirten Aulas, "Fransa’da alınan karar erken alındı. 2 aydır İspanyol yetkililer UEFA’yı dinliyor ve çalışıyor. UEFA ile yapılan toplantılarda söylenen tek şey sabırdı. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ligin iptaliyle ilgili olarak mahkemeye başvuran ve bu başvurusu mahkeme tarafından reddedilen Lyon, alınan karara karşı itirazda bulundu. Ligde 7. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek olan Lyon, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyor. Son 16 turunda Juventus ile eşleşen Lyon, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

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