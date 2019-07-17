Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael Seri kaç yaşında? Galatasaraylıların merakla beklediği transfer haberi az önce duyuruldu. Galatasaray ortasaha oyuncusu Jean Michael Seri’yi kadrosuna kattığını KAP’a bildirdi. Taraftarlar yeni transfer haberini heyecanla bekliyordu. Galatasaray Spor Kulübü attığı tweet ile transfer haberinin saat 19:05'de duyurulacağının mesajını vermişti. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan tweet taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray yeni transfer haberinin duyurması üzerine Jean Michael Seri ile ilgili aramalar yapılmaya başladı. İşte Jean Michael Seri ile ilgili merak edilenler

JEAN MİCHAEL SERİ KİMDİR?

19 Temmuz 1991 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Jean Michael Seri, futbola 2010 yılında ülkesinin Africa Sports takımında başladı. Sırasıyla ASEC Mimosas, Porto ve Paços Ferreira formalarını giyen başarılı futbolcu, 2015 yılında Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Hayatını değiştirecek imzayı atan Seri, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Fransa'da harika bir futbol sergileyen ve 123 maçta 12 gol kaydeden Seri'ye Barcelona, Chelsea ve Arsenal gibi devler talip oldu.

Bitmek bilmeyen enerjisi, hırsı ve tekniği ile ön plana çıkan Seri, tercihini Fulham'dan yana kullandı. İngiliz ekibi bu transfer için tam 30 milyon Euro ödedi. Geçtiğimiz sezon kulübünün Championship'e düşmesini engelleyemeyen Seri, Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Premier Lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ülkesinde 'Afrikalı Xavi' olarak bilinen Seri, milli formayı 19 kez giyerken, 2 de gol kaydetti.

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran İspanyol efsane Xavi Hernandez, 2017 yılında Seri'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Seri'nin Barcelona'da iyi iş çıkartacağına inandığını belirten Xavi, "Nice'te birine 'Afrikalı Xavi' dendiğini duyunca yakından izledim. Orta sahada böyle yetenekleri görmeye alışık değilim. Kısa ve uzun oyun, taktik zeka, uzaktan şut, kişilik, oyun organizasyonu. Barça'da çok iyi iş çıkarır.'' açıklamasını yapmıştı.

YABANCILIK ÇEKMEYECEK

2016-2017 sezonunda Galatasaray forması giyen Belhanda ile Nice'de beraber oynayan Seri, Faslı yıldızla beraber pas yükünü çekmişti. Yeni transfer Babel ile de Fulham'da yarım sezon oynayan yıldız oyuncunun Galatasaray'da uyum sorunu çekmesi beklenmiyor.