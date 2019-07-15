Jean Michael Seri'nin menajerinden flaş transfer açıklaması

Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Roma'nın gündeminde olan Fulham'ın orta saha oyuncusu Fulham'ın küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuyla ilgili konuşan menajer Franklin Mala "Jean Michael Seri'yi isteyen çok fazla kulüp var. Neler olacağını göreceğiz, şu an sadece bekliyoruz." dedi.

"Milan, Seri için hoş bir adres olur mu? Franck Kessie ile milli takımda, bu konular hakkında görüştü mü?" soruları üzerine Franklin Mala, "Fırsatları değerlendireceğiz. Dürüst olmak gerekirse, konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Jean Michael Seri ile ilgili sözlerine devam eden Franklin Mala, "Çok fazla fırsat var ve en iyisini seçeceğiz. Birçok kulüpten teklif var ama isim veremem." açıklamasını yaptı.

"Fulham, Seri için ne kadar istiyor?" sorusuna da yanıt veren menajer Franklin Mala, "24,5 milyon euro talep ediyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu arada geçen sezon Fulham'da 34 maça çıkan, 1 gol atıp, 3 asist yapan Seri için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

(Sporx)