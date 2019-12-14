Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam 20.00'de oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

PSG hezimetinin yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Ankaragücü karşısında orta sahada kadro dışı bırakılan Nzonzi ve Seri'den yoksun çıkacak.

(Habertürk)