Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek

Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek

Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek

Galatasaray'da Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle bugün oynanacak Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam 20.00'de oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

PSG hezimetinin yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Ankaragücü karşısında orta sahada kadro dışı bırakılan Nzonzi ve Seri'den yoksun çıkacak.

(Habertürk)


Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
Seren Serengil bu kez de Hadise'yi diline doladı!
Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Şeyma Subaşı son Youtube videosunda merak edilen soruları yanıtladı. Subaşı, ´Namaz kılıyorum dem

Şeyma Subaşı´nın Namaz Açıklamasına Vatandaştan Tepki: ´Sürekli Reklam Peşinde!´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler ABD'ye pahalıya mal oluyor