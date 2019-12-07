Jean Michael Seri: PSG'yi yenebiliriz

İyi oynadıklarını söyleyen Seri, "Bugün bireysel performanslardan değil, takımın performansından bahsetmek, aldığımız 3 puandan bahsetmek gerekiyor. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ve böyle devam etmesini diliyorum" dedi.

PSG ile oynayacakları maçla ilgili görüşleri sorulan Fildişili oyuncu, "Futbolda her şey mümkün, matematiksel olarak devam etme şansımız var. Önceden yazılmış bir şey olmadığı için oynayacağız ve ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.