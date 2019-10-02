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  3. Jean Michael Seri, PSg maçındaki muhteşem performansıyla mest etti

Jean Michael Seri, PSg maçındaki muhteşem performansıyla mest etti

Jean Michael Seri, PSg maçındaki muhteşem performansıyla mest etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG'ye 1-0 mağlup olurken dünyaca yıldızların yer aldığı sahada en iyi pas istatistiğini elde eden isim Jean Michael Seri oldu.

Di Maria, Verratti, Gueye, Silva... Sahada dünyaca ünlü isimler vardı. Ancak dün akşam oynanan Galatasaray - PSG mücadelesinde pas istatistiğinin lideri Jean Michael Seri oldu.

Fildişi Sahilli oyuncu, yüzde 93’lük pas başarısı yakaladı. Seri, 7 ikili mücadele kazanıp, 3 top kaparak maçın en iyileri arasında yer aldı.

Başarılı oyuncu, karşılaşmanın ardından verdiği demeçte, “Hocamız sahaya çıkarken, ‘Onları oynatmayın, kendi taraftarınız önündesiniz’ dedi. Biz de saygı duyulacak bir takım olduğumuzu gösterdik ama olmadı. PSG’yi tebrik ederim” diye konuştu.

(Fanatik)

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