Jean Michael Seri: 'Kendimi sonunda gösterdim'

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. Lyon ve Napoli'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Jean Michael Seri'yi, Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.
DEVRE ARASI YARADI
Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti.
Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.
SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO
Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla Fransa'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.
(Sabah)
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak 10'da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.