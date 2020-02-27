  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 14:53
  • |
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 14:53

Jean Michael Seri: 'Kendimi sonunda gösterdim'

Jean Michael Seri: 'Kendimi sonunda gösterdim'

Paylaş

Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve sahanın yıldızı olan Fildişili oyuncu Seri, "Galatasaraylı futbolseverlerden çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim" dedi.

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratmıştı. Lyon ve Napoli'den gelen teklifleri Ocak ayında değerlendirmek isteyen Jean Michael Seri'yi, Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti. Fildişili orta saha oyuncusu, ikinci yarıda sergilediği performansla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.

DEVRE ARASI YARADI

Kadıköy'de Lemina'yı aratmayan ve derbide sahanın yıldızı olan Seri, "Çok mutluyum. Taraftarımızdan çok güzel mesajlar alıyorum. Gerçek Seri'yi sonunda gösterdim ve onların kalbine girdim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Performansındaki değişime de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a hazırlık kampı geçirmeden katıldım ve sezonun ilk yarısında sıkıntı çektim. Ocak ayında iyi bir devre arası kampı geçirdim ve her hafta kendimi daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Tecrübeli oyuncu, yükselen formuyla Fransa'da dikkatleri çekti. Lyon'dan sonra Monaco da Seri'nin Fulham'dan bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray'ın FFP yüzünden 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması mümkün gözükmüyor. Seri yeni sezonda Fransa'da top koşturacak.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Cimbom'da Fatih Terim rekor kırmak istiyor

title

Keçiörengücü - İstanbulspor (Canlı)

title

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif

Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama...
Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama...

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama...

Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor...
Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor...

Beşiktaş'ta FLAŞ gelişme! Geri dönüyor...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı
Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!
Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!

Galatasaray'da Fatih Terim rekor peşinde!

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, kariyerinde 9 maçlık seri yakalamıştı. Yeni hedefi Gençlerbirliği, Sivas ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak 10'da 10 yapmak ve şampiyonluğa yaklaşmak.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması
Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı
Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.