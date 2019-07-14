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  3. Jean Michael Seri, Galatasaray'ın 2,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti

Jean Michael Seri, Galatasaray'ın 2,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti

Jean Michael Seri, Galatasaray'ın 2,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti

Fernando Reges’i Sevilla’ya satan Galatasaray, Brezilyalı ön liberonun yerini Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri ile dolduruyor. 27 yaşındaki orta saha, Sarı-Kırmızılıların yaptığı 2,5 milyon Euro’luk teklifi kabul etti.

Fulham'ın küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Fildişi Sahilli futbolcunun, sarı kırmızılıların 2 milyon 500 bin euroluk teklifine evet dediği öğrenildi.

27 yaşındaki orta sahanın, Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba ve geçen sezon Fulham'da birlikte oynadığı Ryan Babel'le de görüştüğü belirtildi.

İki futbolcudan da olumlu referans alan Seri'nin, sarı kırmızıların 1 yıllık kiralama teklifini kabul ettiği iddia edildi.

İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1,5 milyon euro teklif eden yönetim, görüşmelerini sürdürüyor. (TRT Spor)

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri 27 yaşında ve orta sahada forma giyiyor. Fulham'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Jean Michael Seri'in Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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