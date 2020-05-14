Javier Pastore, Roma'dan sonra Arjantin'e döneceğini açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.
Çin'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı dönem dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.
Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.
(Sabah)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.
Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.
Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.