  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:57
  • |
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 21:57

Javier Pastore, Roma'dan sonra Arjantin'e döneceğini açıkladı

Javier Pastore, Roma'dan sonra Arjantin'e döneceğini açıkladı

Paylaş

Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.

Çin'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı dönem dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.

Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Achraf Dari, canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

title

Gaziantep FK'de futbolcuların şarkı listesi eşliğinde idman yapıldı

title

Galatasaray dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim
Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim

Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: Sesimi yükseltmiş olabilirim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor
Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor

Reddedilemeyecek teklif! Alınan rakamın tam 3 katına satılıyor

Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe...
Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Ve Puscas resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.

Genç yıldız canlı yayında Galatasaray'ı açıkladı
Genç yıldız canlı yayında Galatasaray'ı açıkladı

Genç yıldız canlı yayında Galatasaray'ı açıkladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.

Fener ve Cimbom'un hayalleri suya düştü
Fener ve Cimbom'un hayalleri suya düştü

Fener ve Cimbom'un hayalleri suya düştü

Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.

'O 2 takıma gitmem' dedi, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı
'O 2 takıma gitmem' dedi, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

'O 2 takıma gitmem' dedi, Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.

Kovid-19 kapan Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama
Kovid-19 kapan Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama

Kovid-19 kapan Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.