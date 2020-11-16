Javier Mascherano emekli olduğunu açıkladı

Koronavirüs yüzünden zor günler geçiren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, stopere Josef de Souza'yı monte edecek.

7 Tepeli Şehir'de 7. kez şampiyon

Formula 1 Türkiye GP'de kazanan İngiliz pilot, 7. kez dünyanın zirvesine çıktı. İstanbul'daki yarışı kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı! Böylece efsane Schumacher'in rekorunu da egale etti.