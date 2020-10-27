Ağustos ayından Özbekistan Ligi takımlarından Bunyodkor'dan Rusya Ligi takımı Lokomotiv Moskova'ya transfer olan ve sonrasında Tambov'a kiralanan Jasurbek Jaloliddinov, Beşiktaş'ın kendisini istediğini açıkladı.
18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jasurbek Jaloliddinov "Beşiktaş, beni transfer etmek istedi ama Lokomotiv Moskova'yı seçtim" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kendisi için doğru bir seçim olmadığını söyleyen Jasurbek Jaloliddinov "Özbek oyuncular, Rusya Ligi'ne çabuk adapte oluyor. Türkiye'de bir tane başarılı Özbek futbolcu görmedim. Eldor Shomurodov da daha önce Rostov'da oynamış ve Genoa'ya gitmişti. Türkiye'ye yerine Rusya'ya geldiğim için pişman değilim." diye konuştu.
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