Jason Denayer'den Galatasaray paylaşımı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon forması giyen ve bir dönem de Galatasaray forması giyen Jason Denayer, sosyal medya hesabından şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray'ın bu sezon mutlu sona ulaşması sonrası düzenlenen 'Gala Gecesi' etkinliği sırasında Belçikalı futbolcu Instagram hesabından "DAHA İYİ BİR KUTLAMA OLDUĞUNU SANMIYORUM" mesajını paylaştı.

Denayer, 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve toplamda 39 maçta sarı kırmızılı formayı terletip takımına 3 asistlik katkı vermişti. İngiliz devi Manchester City'den Galatasaray'a kiralık gelen Belçikalı isim, bu sezon başında 6,5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi O.Lyon'a transfer olmuştu.