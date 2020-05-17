Jardel'den yine Emre Belözoğlu göndermesi geldi

Son dönemde Emre Belözoğlu'na yaptığı göndermelerle tekrar gündeme gelen eski Galatasaraylı efsane golcü Mario Jardel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a tekrar dönmek istediğini belirten Brezilyalı eski futbolcu ayrıca "Emre'nin benden iyi olduğunu söylüyorlar, ben 1 sezon oynadım ve onun 3 katı gol attım ifadelerini kullandı.
İşte Jardel'in Cansel Kemiksiz'in youtube kanalına yaptığı açıklamalar...
"Emre'nin 3 katı golü 1 sezonda attım"
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Emre Belözoğlu'nun benden daha iyi olduğunu yazıyor. Ben Galatasaray'da 1 sezon geçirdim ve onun 3 katı gol attım. Avrupa'da iki altın kramponum var. Bu durumda iyi olan benim...
"Teklif gelirse Galatasaray'a dönerim"
Avrupa'da 3-4 yıl boyunca en iyi kafa vuruşu yapan futbolcu olarak anıldım. Ve ceza sahasında ne yapılması gerektiğine dair fovetlere özel bir antrenör olmak istiyorum. Galatasaray bana teklif sunarsa İstanbul'a dönmekten mutluluk duyacağım. Bu yıl gelerek Galatasaray'ın yeni stadyumu ile tanışacağım.
Ronaldo itirafı...
Sporting Lizbon'a döndüğümde Cristiano Ronaldo 16 yaşındaydı. Beni idolü olarak görüyordu. Şimdi ben onu idolüm olarak görüyorum. Beni çok dikkatli takip ederdi. Benden birşeyler öğrendiğine eminim. Hatta bir dönem kız kardeşimle sevgili olmuşlardı. Benim kız kardeşim benden katkat büyük bir futbolcu olacağını hayal edemedi. Yoksa bugün benim bacanak olacaktı.
Jardel son olarak bugün 25 yaşında olsam 50 gol atardım ifadesini kullandı.
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