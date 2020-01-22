Japonya'dan Loris Karius'a mesaj yağmuru: 'Buraya gel'

Karius'un yaptığı hataların ünü Türkiye ve Avrupa sınırlarını aştı Japonya'ya kadar uzandı. Japonya'da yüzlerce hayranı olan Karius'un hatasının videosu Japon Football Tribe sitesi tarafından haber yapıldı. Karius'un Japon kadın hayranları ise Alman kalecinin Japon Ligine transfer olması için kampanya başattı. "Türkler istemiyorsa, Japonya'da evin hazır" mesajlarıyla Karius'u ülkelerine davet ettiler.
(Fotomaç)
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper transferine ağırlık veren sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu Bundesliga'da buldu. Aleksandar Dragovic ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde resmiyete bindirmesi bekleniyor.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'taki kötü gidiş üzerine bir yazı kaleme aldı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.