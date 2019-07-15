Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7213
  • 6,4449
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Japon genç yıldız Hiroki Abe Barcelona'da

Japon genç yıldız Hiroki Abe Barcelona'da

Japon genç yıldız Hiroki Abe Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018'de Japonya Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi.

Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
<p>Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kız Arkadaşıyla Tartışan Gence ´Osmanlı Tokadı´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor