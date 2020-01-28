Japon ekibi Vissel Kobe'nin son hedefi Pedro

Avrupa'nın yıldız isimlerini kadrosuna katmasıyla ün yapan Japon kulübü Vissel Kobe bu kez Pedro'nun peşinde.
Daily Mail'in haberine göre Vissel Kobe'nin Chelsea'de bir süredir yedek kulübesinin değişmez ismi olan Pedro'ya teklif yaptığı belirtildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pedro'nun Andres Iniesta'nın takımı Vissel Kobe'ye transfer olarak Japonya'ya gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
32 yaşındaki İspanyol hücumcu Pedro eğer Vissel Kobe ile sözleşme imzalarsa Thomas Vermaelen, Andres Iniesta gibi isimlerle oynayacak. Yakın zamanda Antalyaspor'a transfer olan Lukas Podolski ve emekliliğini açıklayan David Villa, Kobe kulübünden daha önce ayrılmıştı.
Pedro'yu bilindiği gibi MLS ekiplerinden Inter Miami ve New York City kulüplerinin de istediği bir süredir konuşuluyordu.
(Sporx)
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