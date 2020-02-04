Japon ekibi Urawa Reds, Galatasaray'ın da istediği Bernard Mensah'ın peşinde

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Devre arası transfer sezonunda E.Frankfurt, Granada, Galatasaray ve Club Amerika’nın yakından ilgilendiği Bernard Mensah’a şimdi de Urawa Reds talip oldu.
KAYSERİSPOR DA LİGDE KALMAK İSTİYOR
Yokohama’nın şampiyon olduğu sezonda ligi 14.sırada bitiren ve kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Japon ekibi, Kayserispor’un yıldız orta saha oyuncusu Mensah’a talip olurken, Sportif Direktör Hisashi Tsuchida’nın Başkan Berna Gözbaşı’na resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. 2011’den sonra en kötü dönemini geçiren Urawa J1 Ligi’ni düşme potasının sadece 1 puan üzerinde bitirirken, sarı kırmızılı kulübün Mensah’ın satışı konusundaki tavrı henüz netlik kazanmadı.
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Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.
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