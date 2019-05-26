Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Japon basınından flaş Kagawa iddiası: Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacak

Japon basınından flaş Kagawa iddiası: Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacak

Japon basınından flaş Kagawa iddiası: Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacak

Japon basında yer bulan habere göre Shinji Kagawa gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacak.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa, Almanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş cephesinin Japon yıldız hakkında son kararını verdiği iddia edildi.

Japon basınından Football Channel sitesinin haberine göre Shinji Kagawa gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda olmayacak.

Siyah beyazlı yönetim, 6 aylığına kiralanan Japon yıldızın borversini almamaya karar verdi. Kagawa'nın satın alma opsiyonunun olmadığı ve Beşiktaş yönetiminin transferi gerçekleştirmek için yeterli fonu bulamadığı ifade edildi.
İstanbul'da günlerini bitiren Kagawa'nın son maçta Beşiktaş taraftarlarınca alkışlandığı ancak karşılaşmada etkisiz bir futbol oynadığı vurgulandı. Japon yıldız sezonun tamamlanmasıyla Dortmund'a geri dönecek. Alman ekibinin Kagawa'yı satarak elden çıkaracağı öngörülüyor.

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
Geç saatlere kadar uyumayı planlarken erkenden uyananlar aramızda mı?

Pazar Sabahı Erken Uyandım

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

17 deri sayfalı bin 500 yıllık

Başkan Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi