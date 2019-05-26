Japon basınından flaş Kagawa iddiası: Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmayacak

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa, Almanya'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş cephesinin Japon yıldız hakkında son kararını verdiği iddia edildi.

Japon basınından Football Channel sitesinin haberine göre Shinji Kagawa gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda olmayacak.

Siyah beyazlı yönetim, 6 aylığına kiralanan Japon yıldızın borversini almamaya karar verdi. Kagawa'nın satın alma opsiyonunun olmadığı ve Beşiktaş yönetiminin transferi gerçekleştirmek için yeterli fonu bulamadığı ifade edildi.

İstanbul'da günlerini bitiren Kagawa'nın son maçta Beşiktaş taraftarlarınca alkışlandığı ancak karşılaşmada etkisiz bir futbol oynadığı vurgulandı. Japon yıldız sezonun tamamlanmasıyla Dortmund'a geri dönecek. Alman ekibinin Kagawa'yı satarak elden çıkaracağı öngörülüyor.

(Futbol Arena)