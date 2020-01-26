James Rodriguez için büyük yarış

Sports Mole'un haberine göre İngiltere Premier Ligi temsilcileri Arsenal ve Everton, Ocak ayı transfer dönemi sona ermeden önce Kolombiyalı yıldızı kiralık olarak kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir yarışın içerisinde.
28 yaşındaki oyuncu, Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdiği iki sezonun ardından yaz başında Bernabeu'ya geri dönmüştü.
Ne var ki Ekim ayından bu yana sakatlığı sebebiyle futboldan uzak kalan James, sezonun başından beri sadece 11 maçta forma şansı bulabildi.
Arsenal, bu transferi gerçekleştirebilmek için Real Madrid ile aralarında Dani Ceballos'un kiralanmasıyla güçlenen organik bağı kullanmayı hedefliyor.
Everton ise yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, James'i çalıştırdığı Bayern Münih döneminde oyuncusuyla kurduğu ikili ilişkiye güveniyor.
(Bein)
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