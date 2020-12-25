James Harden, Blazers'a karşı oynayabilecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasında hafta içi ertelenen karşılaşmanın gerekçelerini anlattı.
Harden'ın hafta içi maskesiz olarak bir partiye katıldığının tespit edilmesi nedeniyle söz konusu oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güvenlik önlemleri doğrultusunda zorunlu karantinaya alındığını ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını kaydeden Silver, "NBA'in yeni güvenlik protokolü gereği her takımda en az 8 oyuncunun bir maçta forma giyebilecek düzeyde olması gerekiyor. Houston Rockets'ta zaten bazı oyuncuların koronavürüs test sonuçları pozitifti ve bazıları da sakattı. James Harden'ın durumunun ardından Rockets'ta forma giyebilecek 8 oyuncu kalmadı ve maçı erteledik." değerlendirmesinde bulundu.
Zorunlu karantina süresi cuma günü sona erecek Harden'ın pazar günü Portland Trail Blazers karşında oynayabileceğini kaydeden Silver, "Bu sezon kural ihlalleri konusunda daha sıkı tedbirler alacağız. Sağlık ekiplerimiz her oyuncuyla ayrı ayrı ilgileniyor. Birisine virüs bulaşırsa onu karantinaya alarak temas ettiği diğer oyuncu ve antrenörleri araştırıyor. Bu da zaman alıyor." ifadelerini kullandı.
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• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
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Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. 23. dakikada yaşanan ve geceye damga vuran pozisyon sonrası yayıncı kuruluştan daha önce uygulanmamış sürpriz bir hamle geldi.
DETAY
• Pozisyon sırasında spiker sesini kapatan yayıncı kuruluş beIN Sports, devre arası programında sadece futbolcular ve hakem düdüğünün sesini yayına verdi.
• Bu görüntüler sonrasında hakem Halis Özkahya'nın, gol olmadan önce düdük çalıp faul verdiği anlaşıldı.
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