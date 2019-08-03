Jailson'dan Ersun Yanal'ın kararına yanıt geldi

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle kendini stoper bölgesinde bulan Jailson, Ersun Yanal'ın bu kararını değerlendirdi.

Genç futbolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ön libero dışında zaman zaman 8 numara oynamıştım ama ilk kez stoperde yer aldım. Açıkçası biraz zorlandım. Ancak lig başlayınca bu mevkide oynayacağımı sanmıyorum. Fakat hocam ne görev verirse yaparım" dedi.

ERSUN YANAL BEĞENDİ

Ersun Yanal, "Jailson'u stoperde kullanmanızı neye bağlayabiliriz?" sorusuna, "Arayışa. Bilmiyorum henüz daha işin başındayız. İki maçla karar vermek çok zor ama fena da oynamadı. Bence kötü bir performans çıkarmadı ama bu maçlar kaygı duygusundan uzak maçlar lig maçları resmi maçlar kaygısı yüksek maçlar. O düzeyde nasıl olacak, açıkçası onu ben de merak ediyorum. Ama kendi içimizden yaptığımız en iyi iş bu." ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)