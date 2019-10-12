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  3. Jailson'dan eleştirilere cevap: Alışık olmadığım bir bölgedeyim

Jailson'dan eleştirilere cevap: Alışık olmadığım bir bölgedeyim

Jailson'dan eleştirilere cevap: Alışık olmadığım bir bölgedeyim

Fenerbahçe'de sezon başında mecburi olarak stoper oynayan, ardından teknik heyetin performansından memnun kalmasıyla bu bölgede görev almaya devam eden Jailson, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Alanya ve Antalya maçlarında yaptığı hatalarla tepki çeken sambacı, "Eleştirilerle karşılaşmam normal. Alışık olmadığım bir bölge olduğu için sıkıntı olabiliyor. Ancak bir futbolcu hangi bölge olursa olsun sahada olmak ister. Tek hedefim, hangi bölgede görev verilirse verilsin, terimin son damlasına kadar mücadele etmek ve hatalarımı en aza indirerek şampiyonlukta pay sahibi olmak" dedi.

HOCAMIZ ÖZEL İLGİLENİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle yakından ilgilendiğinin altını çizen Jailson, "Burada mutluyum. Hocamızın bana özel ilgisi ayrıca memnun ediyor" diye konuştu.

DENİZLİ DÖNÜM NOKTASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Denizlispor deplasmanı ile yükselişe geçmeleri gerektiğini belirtti. Sezon başlangıcı itibariyle zorlu fikstürü geride bıraktıklarını ancak puan olarak beklediklerinin altında kaldıklarını vurgulayan Yanal, "Denizli maçıyla çıkış bekliyoruz. Takım bunu başaracak durumda. Milli ara dönüşü yeni bir başlangıç olacak" dedi.

(Sabah)

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