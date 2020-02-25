Jailson, yaptığı hatalarla takıma 21 puan kaybettirdi

Reyes, Serdar, Sadık, Zanka, Rami, Falette... Ali Koç Yönetimi, göreve geldiğinden beri stopere tam 6 transfer yaptı.
Ancak kim gelirse gelsin, Ersun Yanal savunmada Jailson’dan bir türlü vazgeçemedi. Adeta saatli bomba olan Sambacı, yaptığı hatalarla takımını resmen doğradı. 25 yaşındaki oyuncu son olarak Ankaragücü karşısında tel tel dökülüp, sadece kendisinin yaptığı hatalarla bu sezonki 18. puan kaybını yaşattı. Ancak Yanal, yönetimin büyük umutlarla aldığı Falette’i yine yedek oturtarak, savunmadaki prensi Jailson’dan derbide de vazgeçmedi.
Brezilyalı performansıyla yine şaşırtmadı. Hemen her pozisyonda Onyekuru’yu arkadan izleyen Jailson, sadece bir kez yıldız futbolcuya yetişti ve onda da penaltı yaptırdı! Gerçek bölgesi orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon takımı aleyhine 4 kez çalınan penaltı düdüklerinin 3’ünden tek başına sorumlu oldu.
(Fanatik)
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