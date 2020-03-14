Jailson: Utanç duyuyorum!

7 haftadır kazanamamalarından dolayı utanç içerisinde olduklarını belirten Jailson, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp çalışarak mevcut durumu lehimize çevirmek. En başından beri söylediğim gibi ihtiyaç duyulan her mevkide oynarım." diye konuştu.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımın performansından memnun olmadığını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.