Jailson: Utanç duyuyorum!

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.

7 haftadır kazanamamalarından dolayı utanç içerisinde olduklarını belirten Jailson, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp çalışarak mevcut durumu lehimize çevirmek. En başından beri söylediğim gibi ihtiyaç duyulan her mevkide oynarım." diye konuştu.