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  3. Jailson mükemmel golü anlattı

Jailson mükemmel golü anlattı

Jailson mükemmel golü anlattı

Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Jailson, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Jailson "Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. Bugün herkes 90 dakika elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun pozitifi bir skorla ayrılıyoruz ve yarışta devam ediyoruz. Tatilden sonra yarışta olmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaklaşık 35 metre uzaklıktan attığı golle ilgili de konuşan Jailson "Gol için çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun uzaktan attığım bu gol de galibiyeti getirdi. Takım olarak iyiydik, bu gol kazandırdı ve yola devam ediyoruz." diye konuştu.


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