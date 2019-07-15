Jailson gidiyor Gustavo geliyor

AKŞAM

BREZİLYA güncellemesi! Şampiyonluğu kafasına koyan Fenerbahçe, transferde durmayacak. Sarı-Lacivertliler, gözünü diktiği bu kupa için ‘kalite ve tecrübe’ sistemini hayata geçiriyor. Ersun Yanal’la geçen sezon kaynaşamayan Jailson, büyük ihtimalle yolcu. İtalyan ekibi Inter’in, 23 yaşındaki orta saha Jailson için 10 milyon euroluk teklif getirdiği bildirildi. Ama önce Comolli’den müjdeli haber bekleniyor. Fransız sportif direktör, Luiz Gustavo için dün Marsilya yollarına düştü.

BiR ÖN LiBERODAN FAZLASI

Sarı-Lacivertliler, Jailson’un satışını çok daha önceden planlamıştı. Topal’ın da ayrılmasıyla, kesici bir ön libero eksikliği doğdu. Bu anlamda eldeki Ozan, oyun profili bakımından o özellikleri karşılamıyor. 40 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Gustavo, stoper, sol bek ve ön liberoda da oynuyor. Üç bölgede de sırıtmıyor. Ana görevi zaten kesicilik. Şu anda Jailson’un satışı da Gustavo’ya bağlı. F.Bahçe, mukavelesi 2021’e dek süren Gustavo için Marsilya’yı markaja alacak.

YANAL’I EN ÇOK O MUTLU EDER

Roma’dan Kolarov ile anlaşan ancak kulübünü ikna edemeyen F.Bahçe, Gustavo ile Kolarov’a biçtiği rolü de karşılayacak. Birden fazla mevkide oynayabilen oyuncular, Ersun Yanal’ın favorisi. Gustavo, tecrübesi, kalitesi ve yeteneğiyle, Ersun Yanal’ın tam da anlattığı tipte bir futbolcu. Bu oyuncu kadroya katılırsa, Ersun Yanal’ın savunma düzenindeki planları da oturmuş olacak. Gustavo, gelmesi halinde Muriç, Kruse, Rodrigues transferlerini gölgede bırakacak.