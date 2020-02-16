Jailson Fenerbahçe'nin canını yakmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta stoper oyanayan Jailson yenilen ilk golde yine başroldeydi.

Fenerbahçe'de bu sezon en büyük sıkıntılar savunma hattında yaşandı. Sezon başından bu yana hem defansın merkezinde hem de sol bekte ciddi eksikleri olan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Jailson planını hayata geçirdi.

Geçen yıl Josef de Souza'nın yerine orta sahaya alınan Jailson, kariyerinde ilk kez stopere kaydı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 14 haftada stoper olarak oynarken, 5 kez de oyuna sonradan girdiği maçlarda orta sahada görev aldı.

24 yaşındaki oyuncunun defansta oynadığı 14 maçta Fenerbahçe 4 kez yenilirken, 7 maçı kazandı, 3 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta da yenilen ilk golde hata yapan Jailson, sarı-lacivertli taraftarların yine hedefine oturdu.

3. haftada 1-1 biten Trabzonspor maçında yerini kaybedince Ekuban'ın beraberlik golü geldi.

4. haftada topla çıkarken kaptırınca Alanyaspor'un golü buldu ve 3-1'lik yenilgi yaşandı.

7. haftada Antalyaspor'a evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Jailson son adam iken rakibini kaçırınca gol yenildi.

20. haftadaki 2-1'lik Trabzonspor yenilgisinde takım 1-0 öndeyken, Sörloth'u arkasına kaçıran Jailson, sıkıntı çekti.

22. haftada Ankaragücü'ne 2-1 kaybedilen maçta ilk gol öncesi topu ıskalayan Jailson, Altay Bayındır ile birlikte gole sebebiyet verdi.

(Sporx)