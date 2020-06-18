Jailson, Falette'i de çıldırttı

Simon Falette, bu sezon lig maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle Fenerbahçe'ye yaklaşık 19 puan kaybettiren Jailson'a ikinci golden sonra çok kızdı.

Trabzonspor maçının 61. dakikasında Serdar Aziz'in oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sahaya alınan Jailson; stoperde yine hata yaptı.

Bu sezon stoper oynadığı lig maçlarında yaklaşık 19 puanın kaçmasına bireysel hatalarıyla neden olan Brezilyalı futbolcu; Trabzonspor karşısında da bir çuval inciri berbat etti.

Ekuban'ın geriden gelip kendisini geçmesi; farkı açması ve Sörloth'a asist yapması akıllara Galatasaray maçını getirdi. O derbide de geriden gelen Onyekuru'ya geçilen ve rakibini yakalayamayan Jailson; bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Hatası nedeniyle yenen 2. golden sonra savunmadaki bir diğer isim Simon Falette çok sinirlendi. Jailson'a dönerek; 'Neden düşürmedin' diye Ekuban'ı işaret eden Falette, uzun bir süre isyan etti.

(Milliyet)