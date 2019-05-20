Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0336
  • 6,7429
  • 247.887
  • 86.771
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Jailson: En iyi yerde bitirmek istiyoruz

Jailson: En iyi yerde bitirmek istiyoruz

Jailson: En iyi yerde bitirmek istiyoruz

Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Jailson, maç sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Jailson, konuşmasınn başında galibiyetin çok öneli olduğunu aktarırken, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi maçın çok zor olacağınız biliyorduk. Tanrıya şükürler olsun ki galibiyetle ayrılıyoruz." dedi.

"EN İYİ NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli futbolcu, ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini aktarırken, "Skor üstünlüğünü aldıktan sonra rakibimiz daha çok atak yapmaya çalıştık, onların galibiyete ihtiyacı vardı. Biz de maçı almak için herşeyi yaptık. Şimdi ligin son maçına hazırlanacağız, ligi en bitirebileceğimiz en iyi sıralamada bitirmek istiyor. " diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı okulun yanına

Çin’de Savaş Uçağı Okulun Yanına Düştü: 2 Ölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira

Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi