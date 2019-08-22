'Jailson çok heyecan verici'

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN
STOPERDEKİ boşluk nedeniyle ön libero oynayan Jailson, hazırlıklarda verdiği pozitif sinyali, Gazişehir maçında onu takip eden herkese gösterdi. 5-0’lık galibiyette sahanın en iyilerinden olan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın beklentilerinin de epey üstüne çıktı. Zanka ile savunmada iyi ikili olan Brezilyalı savunmacı, gelecek maçlarda da bu bölgenin sahibi olabilir. Yanal, Jailson’la ilgili şunları söylüyor:
BÜYÜK POTANSİYELİ VAR
Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran bir oyuncu olmamıştı, beklentimin üzerinde iş yaptı. Jailson’un büyük potansiyeli var. Tam bir joker ve görev adamı. Stoperde heyecan veriyor. İlk maçta oldukça önemli müdahaleleri oldu. Pas istasyonlarımızda da rolü büyüktü. Potansiyelini kullanacak. Hazırlık maçlarında aralıksız oynadı, yorgunluğu hiç bahane etmedi. İşine saygısı var ve bu bizim için çok kıymetli.
BABA OLMAK YARADI!
Jailson, teknik ekibi de çok memnun etti. Teknik ekipteki görüş, “Her gün kendisini geliştirmek adına ortaya koyduğu tavır var. Her görevde formaya duyduğu saygı ve aidiyetle sorumluluğunu yerine getiriyor” şeklinde. Brezilyalı futbolcu, yakın tarihte baba olmanın verdiği mutlulukla da performansını yükseltti.
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