Jack Grealish, trafikten men edildi

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Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı... Kimse sakinleştiremedi! Sergen Yalçın çıldırdı... 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan arasında sert bir tartışma yaşandı. Hakem Karaoğlan'ın yanına giden Sergen Yalçın, kararlara tepkisini dile getirdi. Yalçın, "İtiraz etme" yanıtını alınca "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" karşılığını verdi.

Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti Erol Bulut '3'ünden de memnun değilim' dedi, yönetim harekete geçti Fenerbahçe yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Samuel Kalu için Fransız ekibi Bordeaux ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeriyle de temasa geçti.

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi Mesut Özil'de son dakika gelişmesi Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.