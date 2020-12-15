Jack Grealish, trafikten men edildi

İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan habere göre, hız sınırını aştığı için 2018'den ceza puanları bulunan Grealish, 29 Mart ve 18 Ekim tarihlerinde karıştığı kazalar nedeniyle Birmingham Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Yargıç, önceki duruşmada suçunu kabul eden 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcuya, 9 ay trafikten men ve 82 bin 499 sterlin para cezası verdi.
2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan arasında sert bir tartışma yaşandı. Hakem Karaoğlan'ın yanına giden Sergen Yalçın, kararlara tepkisini dile getirdi. Yalçın, "İtiraz etme" yanıtını alınca "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" karşılığını verdi.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı Samuel Kalu için Fransız ekibi Bordeaux ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeriyle de temasa geçti.
Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.