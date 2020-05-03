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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 21:46
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 21:53

Jaap Stam'dan Orkun Kökçü'ye övgü

Jaap Stam'dan Orkun Kökçü'ye övgü

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Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Jaap Stam, ismi Arsenal'le anılan genç milli futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. 47 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde 19 yaşındaki yıldız adayının gelişimini yakından takip ettiğini belirtip, "Orkun, Hollanda'nın en iyi orta saha oyuncularından biri. Büyük bir yeteneği var. Her zaman daha iyisini istiyor" diye konuştu.

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma gien Orkun Kökçü, genç yaşta ortaya koyduğu performansla İngiliz devi Arsenal'in dikkatini çekmiş ve sezon sonu Premier Lig'e transfer olacağı iddia edilmişti.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da başarıyla ter döken Orkun Kökçü'ye eski hocası Jaap Stam'dan övgü geldi.

Futbolculuk kariyerinde Milan ve Manchester United gibi dev takımlarda forma giyen 47 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde Orkun'a ilk olarak kendisinin güvendiğini belirtip, yıldız adayının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

"KENDİSİNİ ARSENAL'E HAZIRLAMALI"

İngilizlerin ünlü gazetesi Dailymail'e konuşan efsane isim, "Orkun'un büyük bir yeteneği var. Her zaman daha iyisini istiyor. Gol ya da asist yapamazsa kendisinden asla memnun olmuyor. Son zamanlarda ismini Arsenal ile yan yana çok görüyorum. Kendisini bu transfere hazırlamalı. Çünkü Arsenal ve Premier Lig bambaşka bir seviye" dedi.

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