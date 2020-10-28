İzmit Belediyespor tarihinde ilk kez EuroLeague'de

'Türkiye için oynayacağız'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynamak. Ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz" dedi.