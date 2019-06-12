İzlanda'nın kalecisi Hannes Thor Halldorsson'dan maç sonrası olay sözler

"TÜRKİYE HER ŞEYİ DENEDİ"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Halldorsson, "Aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Harika bir galibiyet elde ettik ve bundan daha iyisi olamazdı. Çok yakın bir maçtı. Türkiye, elinden gelen her şeyi denedi. Biraz drama, biraz aksiyon oldu ama kazandık." dedi.

"ÇİRKİN MESAJLARLA DAHA HAZIR HALE GELDİK"

Çok sayıda tehdit mesajı aldıklarını ve bu sebeple ekstra mutlu olduklarını vurgulayan Hannes Thor Halldorsson, "Türkler bize sosyal medyadan birçok mesaj yolladılar. İçerikleri tehditlerle dolu ve çirkin mesajlardı. Bu mesajlarla birlikte maça daha hazır hale geldik ve kazandık. Tüm oyunculara çok kötü mesajlar geldi. 3 puanı almak bu mesajlara karşı yeterli bir sonuç oldu. Ancak elbette bu olaylar sonrası kazanmak ekstra bir mutluluk getirdi." şeklinde konuştu.

(Sporx)