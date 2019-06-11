İzlanda Türkiye maçı canlı izle! İzlanda Türkiye maçı şifresiz canlı nereden izlenir?

Milliler 2020 Avrupa şampiyonası için bu akşam İzlanda deplasmanında sahaya çıkıyor. Avrupa Şampiyonası H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşı karşıya gelen millilerimiz grup liderliğini elinde tutuyor. İzlanda Türkiye maçı şifresiz canlı nereden izlenir? aramasını yapan taraftarlarımız bu önemli maçı kaçırmamak istiyor. İzlanda’nın Laugardalsvöllur Stadı'nda saat 21:45’de başlayacak mücadelenin hakemi polonyalı Marciniak olacak. Millilerimizin bu maçı kazanması durumunda 12 puan ile liderliğini korumuş olacak. İzlanda Türkiye maçı canlı izle! İşte İzlanda Türkiye maçı izleme linki

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2 FUTBOLCUMUZDAN KÖTÜ HABER GELDİ

Fransa'yı tarihi bir galibiyetle mağlup ederek üçte üç yapan ay-yıldızlılar, İzlanda maçını beklerken yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

Sağ üst adalesinde sertleşme olan Cengiz Ünder, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Sakatlık nedeniyle riske edilmek istenmeyen milli futbolcu, İzlanda karşısında tedbir amaçlı olarak oynatılmayacak.

Milli takımımızda Mahmut Tekdemir de sakatlığı nedeniyle İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Mahmut'un yerine Ozan Tufan'ın görev alması bekleniyor.

MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU’NDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı kafilenin havaalanında maruz kaldığı kötü muamelenin ardından milli takıma destek için İzlanda'ya giden Bakan Kasapoğlu, kampı ziyaret ederek, millilere moral verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet ederek, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş ve milli takıma olan güvenini dile getiren Bakan Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Fransa karşısında gösterdiği mücadeleyi sergileyerek İzlanda'yı yeneceğine ve grup liderliğini sürdüreceğine olan inancını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde getirdiği Gaziantep baklavasını da ikram etti.

MİLLİLERİMİZİN MUHTEMEL 11’İ

Türkiye'nin muhtemel 11'inde şu isimler yer alıyor;

Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Dorukhan, Ozan, Mahmut, Cengiz, Kenan, Burak

ADAY KADRO



A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)



Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİLER 572. MAÇ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile yarın deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 572. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 300'ü resmi, 271'i özel 571 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 753 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 571 karşılaşmanın 490'ını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.





15 FUTBOLCUMUZ TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR

Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare ve Umut Meraş’ın gibi oyuncuların dev kulüpler tarafından resmen istendiği bildirilirken, 15 ismin yaz ayı transfer döneminde yeni takımlarında forma giyeceği tahmin ediliyor.

İşte transfer teklifleri alan milli futbolcular:

Hasan Ali Kaldırım: West Ham

Merih Demiral: Juventus

Kaan Ayhan: Schalke - Lazio – Werder Bremen

Dorukhan Toköz: Sevilla – Valencia – Lille -

Cengiz Ünder: Tottenham – M.United – M.City

Mahmut Tekdemir: Fenerbahçe

İrfan Can Kahveci: West Ham – Fenerbahçe

Kenan Karaman: Galatasaray

Yusuf Yazıcı: Lille – Arsenal – Monaco

Abdülkadir Ömür: Liverpool – Milan – Benfica – M.United

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray – Leipzig

Deniz Türüç: Galatasaray

Uğurcan Çakır: Liverpool – Schalke – Celta Vigo – Lille

Nazım Sangare: Galatasaray - Fenerbahçe -Beşiktaş

Umut Meraş: Beşiktaş - Galatasaray