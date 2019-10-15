İzlanda teknik direktörü Erik Hamren'den pes dedirten Türkiye yorumu: Çok şanslı bir takım

İzlanda’nın sahasında Andorra’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Hamren, “Türkiye çok şanslı bir takım” ifadelerini kullandı.

İşte Erik Hamren’in açıklamaları:

“Türkiye'nin maçı beni çok şaşırttı. Oyuncularımın vücut hallerinden de anladığım kadarıyla onlar da şaşırmış. İşimizin çok zor olacağını biliyorlar. Türkiye çok şanslı bir takım. Andorra ve Arnavutluk karşısında son dakika golüyle galip geldiler. Fransa'ya karşı da son dakikalarda puan aldılar. Türkiye'ye finale gitmek istiyoruz.”